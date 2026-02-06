Brutal asalto en Las Bellotas deja a hombre grave; intentaron despojarlo de sus pertenencias

Con lesiones que podría poner en riesgo su existencia un hombre fue internado en el Hospital IMSS Bienestar, luego de ser golpeado por un par de delincuentes que intentaron despojarlo de sus pertenencias en calles de la colonia Las Bellotas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 03:19 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada víctima de un asalto.
En el lugar se entrevistaron con quien dijo ser la esposa de Marcos de 32 años, la cual les manifestó que momentos antes al regresar a su domicilio encontró a su esposo golpeado, por lo que lo trasladó por sus propios medios al hospital.
La víctima narró que al regresar de su trabajo en la colonia Bellotas le salieron al paso dos sujetos desconocidos para él, sosteniendo uno de ellos un palo, mientras le exigía le hiciera entrega de sus tenis y sus pertenencias, a lo que se negó siendo golpeado por ambos hasta que lo dejaron tendido en el suelo inconsciente.
Detalló que al reaccionar se trasladó a su casa a esperar a su esposa para que lo llevara a recibir atención médica, finalmente fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido.