Brutal asalto en Las Bellotas deja a hombre grave; intentaron despojarlo de sus pertenencias

Marcos, de 32 años, fue hospitalizado con lesiones que ponen en riesgo su vida tras ser golpeado por dos sujetos que intentaron robarle sus tenis y objetos personales cuando regresaba de trabajar durante la madrugada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 05:07 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 05:08 PM.