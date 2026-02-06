Capturan a presunto operador del Cártel de Sinaloa en Nogales

Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la FGR, tras un operativo de inteligencia que incluyó tres cateos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 12:40 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 12:42 PM.