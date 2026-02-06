Capturan a presunto operador del Cártel de Sinaloa en Nogales

Autoridades federales informaron sobre la detención en Nogales, Sonora, de Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”, señalado como presunto operador en el tráfico de drogas químicas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la información oficial, el detenido era buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y es identificado como presunto líder de una célula delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa.
La captura fue realizada por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) durante un operativo de inteligencia en Nogales, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte de esta acción, se informó que el operativo incluyó el cumplimiento de tres órdenes de cateo relacionadas con la investigación.