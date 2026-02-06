Cuerpo de Bomberos de Nogales reporta 164 emergencias en enero

El Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nogales, “Gustavo L. Manríquez” dio a conocer su reporte mensual de servicios atendidos durante el mes de enero, en el que se registró un total de 164 emergencias atendidas en distintos puntos de Nogales, Sonora.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, una parte importante de las intervenciones se generó a través de llamadas realizadas al número de emergencias 911, canal por el cual se atendieron 72 reportes ciudadanos.
El informe destaca que los servicios más frecuentes durante el primer mes del año fueron los relacionados con incendios en espacios abiertos, principalmente: como incendios de basura y maleza que sumaron 52 casos, más 33 siniestros en casa habitación junto con 27 casos de fugas de gas atendidos en diferentes domicilios y empresas.
Estas cifras colocan a los incendios domésticos y las fugas como los incidentes de mayor riesgo para la población.
Entre otros servicios atendidos por Bomberos se atendieron 13 rescates a animales, 12 choques y volcamientos de vehículos, 9 incendios de autos, siete a locales comerciales y cuatro incendios de lotes baldíos, además de tres apoyos a la ciudadanía y dos casos de incendio por explosión de transformadores eléctricos de la CFE.
En el apartado de conclusiones, el Cuerpo de Bomberos subrayó la importancia de reforzar las acciones preventivas y fomentar la cultura de la prevención, especialmente ante la alta incidencia de incendios de basura y maleza.
Asimismo, reiteraron que el 911 continúa siendo el principal canal de contacto con la ciudadanía ante situaciones de emergencia.