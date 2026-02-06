Cuerpo de Bomberos de Nogales reporta 164 emergencias en enero

El Heroico Cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez” informó que durante el primer mes del año predominan incendios en casa habitación, basura y maleza, así como fugas de gas, por lo que reiteró el llamado a fortalecer la cultura de la prevención

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/02/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 04:46 PM.