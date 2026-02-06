Destaca Alcalde resultados de operativos conjuntos contra el crimen organizado

Juan Francisco Gim Nogales aseguró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido detenciones relevantes en las últimas semanas, fortaleciendo la percepción de seguridad y reduciendo la incidencia delictiva en la frontera

06/02/2026
Nogales