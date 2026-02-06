Destaca Alcalde resultados de operativos conjuntos contra el crimen organizado

Con la principal intención de mantener una ciudad tranquila y que el trabajo policial sea eficiente hacia lograr esos objetivos, declaró el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, que se han dado las acciones de las agencias de seguridad publica en las últimas semanas, las cuales han logrado la detención de personajes vinculados al crimen organizado con un beneficio importante para la sociedad nogalense.
El alcalde comentó todos los operativos conjuntos a nivel nacional o internacional, son planeados directamente en las Mesas de Seguridad, que se sostienen entre las autoridades de todos los niveles, por lo que manifestó se ha podido tener resultado que devuelvan la confianza de los ciudadanos sobre este tipo de acciones en la frontera.
Es muy importante que estos resultados se den en relación a la coadyuvancia que hay entre los tres niveles de gobierno. El de tener una persona que es un delincuente y es una amenaza para la ciudad creo que da un beneficio grande y nos fortalece en el tema de seguridad y desde la presidencia de la República hasta la municipal pasando por los tres niveles de gobierno mandar el mensaje que queremos tener una ciudad tranquila y que estamos haciendo todos los días el esfuerzo en la mesa de seguridad por tener ese resultado, mencionó el alcalde.
Estas detecciones, estas vigilancias, esta inteligencia se han demostrado y ha mejorado la percepción que tienen los ciudadanos en materia de seguridad en hogares, considerando que, y asumiendo que falta todavía por hacer, pero si vamos avanzando, manifestó.