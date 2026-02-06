Detención por tentativa de feminicidio en Nogales tras agresión a madre e hermana

Tras ser detenido por violencia familiar, Gamaliel “N” fue imputado por agredir física y verbalmente a ambas mujeres en un domicilio de la colonia Altamira; el juez dictó prisión preventiva justificada

