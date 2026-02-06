Detención por tentativa de feminicidio en Nogales tras agresión a madre e hermana

Luego de ser detenido por la Policía Municipal por un caso de violencia familiar, un residente de esta frontera fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio en perjuicio de su madre y su hermana.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se llevó a cabo la primera audiencia de control de detención en contra de Gamaliel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio cometido en agravio de su madre y hermana en Nogales.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el 24 de enero de 2026, en un domicilio en la colonia Altamira, el imputado agredió física y verbalmente a su madre y a su hermana, profiriendo insultos y amenazas de muerte.
Así mismo, se estableció que les propinó golpes y las arrastró, conductas que constituyen actos de violencia extrema y que vulneraron su derecho humano a vivir una vida libre de violencia.
En dicha audiencia el Juez calificó de legal la detención, formuló imputación y se resolvió la vinculación a proceso; además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, en atención a la naturaleza del delito, el riesgo para las víctimas y la necesidad de salvaguardar el adecuado desarrollo del proceso penal.