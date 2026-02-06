Extraditan a presunto feminicida de Nogales; fue detenido en EE.UU

Luego de asesinar a su pareja en la colonia Fenochio de esta frontera de Nogales y huir del país un ciudadano estadounidense fue detenido en los Estados Unidos y extraditado a México, donde se le ejecuto la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.
La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cumplió una orden de aprehensión en contra de Christopher James “N”, de 39 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en hechos ocurridos en Nogales, Sonora.
Se dio a conocer que la detención se realizó el pasado 5 de febrero, alrededor de las 22:00 horas, en el hangar de la FGR en la Ciudad de México, luego de que el imputado fuera extraditado desde Estados Unidos.
De acuerdo con la información oficial, Christopher James “N”, ciudadano estadounidense, es señalado como el probable responsable del feminicidio de Kristina “N”, de 30 años al momento de los hechos, también de nacionalidad estadounidense.
Las investigaciones establecen que el caso ocurrió el 20 de marzo de 2021 en un domicilio ubicado en la calle Fenochio, en la colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora, donde el imputado se encontraba con la víctima, con quien mantenía una relación de pareja.
Tras su detención, el imputado fue trasladado por personal de la AMIC desde la Ciudad de México al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Nogales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.