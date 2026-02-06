Extraditan a presunto feminicida de Nogales; fue detenido en EE.UU

Christopher James “N”, ciudadano estadounidense, fue entregado a autoridades mexicanas y trasladado al CERESO de Nogales por su probable responsabilidad en el feminicidio de su pareja ocurrido en 2021 en la colonia Fundo Legal

06/02/2026
Nogales