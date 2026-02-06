Lanza Nogales convocatorias culturales 2026 para impulsar talento local

Convocatorias con el objetivo de fomentar el desarrollo del talento local, en disciplinas claves como literatura, danza, cine, historia, artes plásticas, fotografía, teatro y música, anunciaron este viernes autoridades del Ayuntamiento de Nogales, todo esto como parte del programa de Estímulos Municipales para la Cultura y las Artes en Nogales, Sonora.
Este anunció fue encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por el director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir Altair Del Cid, además de la regidora y presidenta de la comisión de Educación y Cultura en cabildo, Marisela Romero Nebuay, así como la profesora de ballet y danza Anahy Encinas, quien explicó los detalles de la primera convocatoria al público en general.
Lo que tiene que ver con la cultura y el arte, la educación, el deporte, va muy de la mano con el tema de seguridad. Por eso es que hemos construido una estrategia para este 2026, que todo esto está conformado y coadyuva para que tenga al final de cuentas un resultado, un impacto y sobre todo pues que se atienda estos tres elementos. Pero hoy vamos a platicarles, a comentarles sobre lo que es el tema de la cultura y las artes, comunicó el alcalde.
Los resultados hablaron por sí mismos, más de 300 participantes, cientos de beneficiarios directos e indirectos y una respuesta inédita de creadores, creadoras, colectivos y gestores culturales en disciplinas como la danza, la música, el teatro, la literatura, la historia, la fotografía y el cine. Estos resultados nos confirmaron algo fundamental, en Nogales hay talento, hay creatividad, hay una comunidad artística viva que solo necesita un marco institucional serio, transparente y constante para desarrollarse. Por eso hoy damos un paso más, EMCA ya no es un experimento, es un programa consolidado, estructurado y con visión de largo plazo, mencionó el director del Imfoculta.
Estamos muy emocionados de poder presentar ahora la segunda edición que es el concurso municipal de danza, Frontera y Movimiento. Ahora se trata de danza contemporánea. Tenemos dos categorías, infantil que van de 8 años a 14 y juvenil de 15 años a 21 años. Tenemos el interés en las infancias, necesitamos crear ese espacio, crear ese público para que ellos, ese interés para lograr tener mucha audiencia, comentó la maestra Encinas.