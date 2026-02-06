Lanza Nogales convocatorias culturales 2026 para impulsar talento local

El Gobierno Municipal presentó nuevas convocatorias del programa Estímulos Municipales para la Cultura y las Artes (EMCA), que abarcan disciplinas como literatura, danza, cine y música, con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico y la cohesión social en la ciudad

06/02/2026
Nogales