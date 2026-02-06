Muere hombre por intoxicación de monóxido tras incendio en vivienda de Las Bellotas

Martín Enrique, de 43 años, perdió la vida luego de quedar inconsciente al interior de su domicilio durante un conato de incendio; Bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a casas contiguas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/02/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 04:58 PM.