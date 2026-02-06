Muere hombre por intoxicación de monóxido tras incendio en vivienda de Las Bellotas

Una persona perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio suscitado al interior de su domicilio ubicado en la colonia Las Bellotas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos oficiales alrededor de las 11:00 horas residentes de la calle Fresno Chino de dicho sector reportaron al 911 el conato de incendio en la casa marcada con el número 15.
Al lugar acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales, Gustavo L. Manríquez quienes de inmediato iniciaron con los trabajos para sofocar las llamas, siendo informados que en el domicilio estaba una persona.
Los rescatistas de inmediato revisaron el lugar y lograron sacar del interior del baño a un hombre el cual estaba inconsciente, realizando las maniobras de reanimación en varias ocasiones siendo imposible lograr que reaccionara debido a la severa intoxicación de monóxido.
Lamentablemente en el lugar fue declarado sin vida el de nombre Martín Enrique, de aproximadamente 43 años de edad. Los bomberos lograron sofocar el fuego antes de que afectara a las viviendas contiguas declarando daños totales al interior.
Elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil se unieron a los trabajos de rescate y contención del siniestro, siendo necesario el cierre temporal de la calle mientras se llevaron a cabo los trabajos correspondientes.
Personal de la FGJE de Sonora se hicieron cargo de las diligencias de ley ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria para lo conducente. Cabe mencionar que dichas autoridades desconocen hasta el momento que provocó el incendio al interior del inmueble.