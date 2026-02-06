Prevén lloviznas y descenso ligero de temperatura en Sonora

Aunque durante el resto de la semana no se prevén temperaturas congelantes, autoridades de Protección Civil, tanto estatales como municipales, informaron que existe probabilidad de lloviznas aisladas y cielos nublados en los próximos días.
De acuerdo con el pronóstico, una vaguada en altura sobre el noroeste de México, combinada con el ingreso de humedad del océano Pacífico y favorecida por la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de inestabilidad, con cielos mayormente nublados en el noroeste, norte, noreste y centro del país.
Estos sistemas mantienen una probabilidad media de precipitaciones ligeras aisladas en municipios como Benjamín Hill, Pitiquito, Caborca, Santa Ana, Altar, Sonoyta y Nogales, así como en localidades de la región del río Sonora y la Sierra Alta.
Asimismo, se informó que se mantiene en monitoreo un nuevo sistema invernal para el próximo fin de semana, con posibilidad de tormentas aisladas, rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas en el estado de Sonora.
Ante estas condiciones, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, emitió recomendaciones preventivas para evitar enfermedades respiratorias y accidentes en los hogares, derivados del uso inadecuado de calefactores.
Entre las recomendaciones destacan evitar realizar ejercicio físico al aire libre, proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de consumir líquidos y alimentos ricos en vitamina C.
También se exhortó a la población a acudir al médico y evitar la automedicación, así como a no exponerse por periodos prolongados al aire frío y abrigarse adecuadamente con ropa gruesa.
Para prevenir accidentes en los hogares, la Unidad Municipal de Protección Civil pidió no utilizar anafres ni braseros para calentarse, mantener una ventana abierta en caso de usar calefactores y dar mantenimiento adecuado a los calentadores ambientales.
Finalmente, se recomendó solicitar el apoyo de personal especializado para la revisión y mantenimiento de los aparatos de calefacción, tanto eléctricos como de combustible, a fin de evitar riesgos al ponerlos en funcionamiento.