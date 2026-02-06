Prevén lloviznas y descenso ligero de temperatura en Sonora

...

Protección Civil informó que una vaguada y el ingreso de humedad del Pacífico generarán cielos nublados y precipitaciones aisladas en municipios del norte del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 12:33 PM.