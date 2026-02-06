Prohíben vuelta en “U” en Periférico Colosio para reducir choques y congestionamiento

...

Tránsito Municipal colocó señalamiento en el Periférico Luis Donaldo Colosio, en sentido sur, ante los constantes accidentes provocados por maniobras indebidas de automovilistas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 12:13 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 12:22 PM.