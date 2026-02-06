Prohíben vuelta en “U” en Periférico Colosio para reducir choques y congestionamiento

Con el objetivo de prevenir accidentes y reducir el congestionamiento vial, autoridades municipales colocaron un señalamiento para prohibir la vuelta en “U” sobre el Periférico Luis Donaldo Colosio, en el sentido de circulación hacia el sur, una zona donde se registraban choques de manera recurrente en Nogales, Sonora.
El comandante y jefe de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, explicó que esta medida responde a maniobras indebidas realizadas por automovilistas, las cuales representaban un riesgo constante para la seguridad vial.
Quienes circulaban por el Periférico Luis Donaldo Colosio hacia el sur estaban acostumbrados a darse vuelta en U, lo que ocasionaba muchos choques. La intención de esta decisión es evitar accidentes; la vuelta correcta es por la calle José Padilla, pero al realizar maniobras indebidas se generaban incidentes, por eso se determinó esta prohibición, señaló.
Si vienen sobre el Periférico Luis Donaldo Colosio deben bajar por la calle José Padilla y evitar la vuelta en U, ya que además hay vehículos de gran tamaño que provocaban congestionamiento vial en este punto, agregó.