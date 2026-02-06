Reactivan Heptatlón de Seguridad Pública en la colonia Colosio

Como resultado de la estrecha coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, se reactivaron las acciones estratégicas del Heptatlón de Seguridad Pública en el Parque Mojaves de la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora, con actividades cada miércoles de a las 16:00 horas.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobernador Alfonso Durazo, del Alcalde Juan Gim y del Comisario de Seguridad Pública, Arturo Corrales Ley, de recuperar los espacios públicos para el sano desarrollo de la niñez y juventud nogalense.
Estas labores se integran a la Jornada Permanente por la Paz, un programa impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con un objetivo claro de transformar los parques y canchas en centros de convivencia que alejen a los menores de conductas de riesgo.
El Comandante Francisco Cota, coordinador del Heptatlón de Seguridad Pública Nogales, informó que, durante la jornada en la colonia Colosio, se contó con la presencia y supervisión de Saúl de la Torre Soria, Coordinador Regional del Centro Estatal de Prevención, al destacar la importancia de la participación ciudadana en estos procesos de pacificación.
En un ambiente familiar, las actividades se centraron en tres ejes fundamentales: el fomento a la lectura, disciplina y deporte y conciencia ciudadana, desde la importancia de generar una sinergia de colaboración y suma de esfuerzos interinstitucionales, desde la participación ciudadana.
Como parte del fomento a la lectura, asumieron acciones en conmemoración del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, se realizaron dinámicas grupales con niñas, niños y adolescentes para promover el hábito del estudio y la expresión oral.
Desde la perspectiva de disciplina y deporte, el grupo Heptatlón realizó una exhibición en las canchas del sector, además de lanzar una convocatoria abierta a nuevos integrantes y cerrar esa jornada con un partido de fútbol mixto.
En el rol de incentivar la conciencia ciudadana, personal de la Subdirección de Prevención Municipal y el área de Educación Vial entablaron diálogos con los padres de familia sobre la importancia de la seguridad y el respeto a las normas viales desde el hogar.
La suma de voluntades entre el Estado y el Municipio es la vía más efectiva para reconstruir el tejido social en nuestras colonias y mantener ocupados a nuestros jóvenes en actividades de sano crecimiento, manifestó el Comandante Cota.