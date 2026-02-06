Reactivan Heptatlón de Seguridad Pública en la colonia Colosio

Con actividades deportivas, fomento a la lectura y acciones de prevención, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Nogales retomaron el programa en el Parque Mojaves como parte de la Jornada Permanente por la Paz

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/02/2026 03:14 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 03:16 PM.