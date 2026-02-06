Reconoce UTN a 127 estudiantes y docentes por excelencia académica

...

La Universidad Tecnológica de Nogales celebró su Segunda Ceremonia de Entrega de Reconocimientos del periodo septiembre–diciembre 2025, donde destacó el esfuerzo de 68 alumnos con los mejores promedios y 59 docentes y tutores por su compromiso educativo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/02/2026 03:03 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 03:09 PM.