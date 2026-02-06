Reconoce UTN a 127 estudiantes y docentes por excelencia académica

En un acto que reafirma su compromiso con la calidad educativa y el desarrollo integral de su comunidad, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) llevó a cabo la Segunda Ceremonia de Entrega de Reconocimientos, correspondiente al periodo cuatrimestral septiembre a diciembre 2025 en Nogales, Sonora.
Durante el evento, se galardonó a un total de 68 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de sus respectivas carreras, así como a 59 docentes y tutores, quienes fueron distinguidos por su excelencia en la enseñanza y su compromiso en el acompañamiento académico.
La mesa del presídium fue encabezada por el Rector de la institución, Miguel Ángel Salazar Candia, acompañado por directores de área y de carrera. En su intervención, Laura Elena López dirigió un mensaje a los premiados, al destacar que la disciplina, el liderazgo y el respeto son los pilares que definen el desempeño de quienes hoy representan el orgullo de la UTN.
Por su parte, el maestro Gabriel López Valencia, habló en representación del cuerpo docente, enfatizó la relevancia de la tutoría como una herramienta clave para la formación de ciudadanos profesionistas y éticos.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación cultural de la profesora Hilda Luque Vásquez, como exintegrante de la comunidad universitaria ofreció una pieza poética que conmovió a los asistentes, al brindar un matiz de nostalgia y arte a la celebración académica.
En representación del alumnado, la estudiante Kimberly Abigail Quintal expresó el agradecimiento institucional, y resaltó el esfuerzo diario que implica alcanzar la excelencia en las aulas.
Para concluir el acto, el Rector Salazar Candia dirigió un mensaje final en el que no solo felicitó a los galardonados, sino que hizo un especial reconocimiento a las familias de los estudiantes, al enfatizar que el acompañamiento familiar es el soporte fundamental que permite a las y los jóvenes alcanzar el éxito universitario y profesional.