Repartidor de aplicación agrede a guardia en restaurante de El Greco

Un guardia de seguridad de un restaurante de comida rápida ubicado en el sector comercial El Greco fue agredido y lesionado por un motociclista de Rappi que se molestó cuando entró a comprar un pedido y le pidieron que se quitara el casco y el pasa-montañas.
El reporte policial detalla que siendo las 14:20 horas elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al restaurante de comida rápida Burger King ubicado sobre el bulevar el Greco, donde reportaban una agresión.
En el lugar el guardia de seguridad del restaurante, les manifestó que momentos antes al encontrarse en la puerta del lugar un par de sujetos con casco y pasamontañas intentaron ingresar a recoger un pedido.
Narró que al pedirles que se retiraran los cascos y pasamontañas para ingresar por temas de seguridad para el personal de la aplicación Rappi, hicieron caso omiso tomando un comportamiento agresivo.
Siendo en ese momento que comenzaron a agredirlo física y verbalmente ocasionándole lesiones en la cabeza y en la boca para posteriormente retirarse del lugar.
Ante lo sucedido los agentes le leyeron sus derechos como víctima de delito, haciendo del conocimiento lo anterior del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.