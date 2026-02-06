Repartidor de aplicación agrede a guardia en restaurante de El Greco

El vigilante de un establecimiento de comida rápida fue golpeado por un motociclista de Rappi luego de solicitarle que se retirara el casco y el pasamontañas para ingresar al local; el caso quedó en manos de las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 05:04 PM.