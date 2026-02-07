Avanza construcción del tanque Héroes II; triplicará capacidad de almacenamiento de agua

Con inversión 100 por ciento municipal, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, avanza en la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable Héroes II, una obra estratégica que beneficiará a miles de familias del nororiente de Nogales, Sonora.
Durante una visita de supervisión a la obra, ubicada en la parte alta de uno de los cerros de la colonia Benito Juárez, el titular de la dependencia, Jorge Medina Esqueda, informó que tras concluir el colado de concreto reforzado en la base del tanque, de manera inmediata iniciará la colocación de la estructura de acero de las paredes, proceso que tendrá una duración aproximada de un mes.
Una vez concluidos los trabajos, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) será el responsable de administrar el vital líquido y distribuirlo de manera eficiente a las y los usuarios de las colonias Héroes, Benito Juárez, Serena y Buenos Aires, explicó el funcionario.
Se trata de una estructura de acero prefabricado adquirido en el extranjero, que será instalada en las paredes de este contenedor. Si las condiciones climatológicas lo permiten, la obra podría concluir en aproximadamente un mes, puntualizó.
Finalmente, informaron que de manera paralela, con recursos del Gobierno del Estado, se construye una infraestructura similar en la colonia Bella Vista, la cual fortalecerá el abasto de agua potable para las colonias del oriente de Nogales, consolidando una estrategia integral para garantizar el acceso al agua en la ciudad.