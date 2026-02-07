Avanza construcción del tanque Héroes II; triplicará capacidad de almacenamiento de agua

...

Con inversión 100 por ciento municipal, el nuevo depósito contará con una capacidad de mil 500 metros cúbicos y beneficiará a más de mil 500 usuarios de las colonias Héroes, Benito Juárez, Serena y Buenos Aires

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/02/2026 10:42 AM.
En Nogales y editada el 07/02/2026 10:49 AM.