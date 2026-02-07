DIF Nogales entrega 750 kits de leche y galletas a familias del municipio

La dependencia municipal distribuyó leche y galletas de manera gratuita a familias nogalenses, como parte de una estrategia para fortalecer la nutrición infantil y difundir el programa de desayunos escolares en planteles públicos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/02/2026 09:40 AM.
En Nogales y editada el 07/02/2026 09:42 AM.