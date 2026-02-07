DIF Nogales entrega 750 kits de leche y galletas a familias del municipio

Con el objetivo de fortalecer la nutrición infantil y acercar los programas alimentarios a las familias, el DIF Nogales realizó la entrega gratuita de 750 kits de leche y galletas a madres y padres de familia que atendieron el llamado del Desarrollo Integral de la Familia, a través del Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
La entrega se llevó a cabo el pasado miércoles 4 de febrero y forma parte de una estrategia informativa para que las familias conozcan el Programa de Desayunos Escolares, que se implementa en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria, donde los alimentos se ofrecen durante el ciclo escolar a un costo simbólico de un peso.
La directora operativa del DIF Nogales, Mayra Alejandra Leyva, destacó que estos desayunos cuentan con los nutrientes necesarios para apoyar el desarrollo de la niñez nogalense.
Nuestro objetivo es que las madres y padres conozcan el programa, sepan que es accesible, nutritivo y que está diseñado para beneficiar directamente a niñas y niños en etapa escolar, señaló.
En las próximas semanas iniciaremos de manera habitual con la entrega de los desayunos en los planteles educativos, reforzando el compromiso con una niñez más sana y con mejores condiciones para su aprendizaje, agregó Mayra Alejandra Leyva.