Educación Municipal atiende necesidades en primaria Vicenta Ocaranza

Con el objetivo de dar seguimiento a las necesidades de los planteles educativos, el director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, realiza una serie de visitas a escuelas del municipio, donde sostiene reuniones con directivos y padres de familia en Nogales, Sonora.
En esta ocasión, el titular de la dependencia del Ayuntamiento de Nogales, acudió a la Escuela Primaria Vicenta Ocaranza, ubicada en la calle Ruiz Cortines, en la colonia Congreso, donde dialogó con el personal administrativo sobre diversas necesidades, entre ellas el suministro de agua potable y la vigilancia policial.
Durante la visita, Valadez Valdez y los directivos del plantel realizaron un recorrido por las instalaciones para revisar el sistema hidráulico de los edificios y canalizar las acciones correspondientes para su atención.
Estas acciones buscan garantizar espacios más dignos y seguros para estudiantes y docentes, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y el aprovechamiento académico.
Lo anterior forma parte de los trabajos previos a la asignación de los recursos del presupuesto 2026, que contempla no solo becas estudiantiles, sino también apoyos directos a las instituciones educativas que lo requieran.