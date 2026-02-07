Educación Municipal atiende necesidades en primaria Vicenta Ocaranza

El director de Educación, Edgar Valadez Valdez, realizó un recorrido por el plantel ubicado en la colonia Congreso para revisar el sistema hidráulico y coordinar acciones en materia de agua potable y vigilancia, como parte de la planeación del presupuesto 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/02/2026 09:42 AM.
En Nogales y editada el 07/02/2026 10:17 AM.