Realizarán jornada masiva de esterilización y vacunación de mascotas en Nogales

La actividad gratuita se llevará a cabo este 8 de febrero en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, donde se prevé atender a más de 200 perros y gatos con el apoyo de médicos veterinarios estatales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/02/2026 10:35 AM.
En Nogales y editada el 07/02/2026 10:38 AM.