Realizarán jornada masiva de esterilización y vacunación de mascotas en Nogales

La Dirección de Salud Municipal, a través del Centro de Atención y Bienestar Animal, llevará a cabo este domingo 8 de febrero la primera Jornada Masiva de Esterilización y Vacunación de Mascotas en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses.
La regidora Dora Alicia Ruelas Armenta, presidenta de la Comisión de Salud en el Cabildo, informó que esta actividad tiene como objetivo reducir la presencia de perros y gatos en la vía pública, lo que contribuye a disminuir la contaminación ambiental y los problemas relacionados con la basura.
Detalló que la jornada se realizará de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el gimnasio municipal Carlos Hernández Carrera en Nogales, Sonora, donde se prevé atender a más de 200 perros y gatos con servicios de esterilización y vacunación antirrábica.
Contaremos con el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora, que sumará a su equipo de médicos veterinarios para que esta jornada gratuita sea un éxito. Es interés del alcalde trabajar de manera coordinada con otras autoridades en beneficio de la comunidad, señaló.