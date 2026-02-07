Tránsito Municipal lanza operativo permanente para controlar motocicletas y reducir accidentes

La Dirección de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, implementó un operativo permanente para regular la circulación de motocicletas, derivado de múltiples reportes ciudadanos y quejas por conductas de riesgo que han provocado accidentes viales en distintos puntos de la ciudad.
El comandante de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, informó que estas acciones tienen un enfoque preventivo, con el objetivo de reducir accidentes y salvaguardar la integridad física de motociclistas, peatones y automovilistas.
Este operativo no tiene fines recaudatorios; es una medida preventiva. Hemos registrado accidentes con consecuencias graves por no utilizar casco o por no contar con la documentación en regla, subrayó.
El operativo se llevó a cabo en colonias como Ricardo Flores Magón, Pueblo Nuevo, Colosio, Los Pueblitos, Médicos, así como en la calle Jesús García; zonas donde se concentra el mayor número de reportes ciudadanos y accidentes relacionados con motocicletas.
Estrada Muñiz enfatizó que estas acciones continuarán de manera permanente y estratégica en distintos sectores de Nogales.
Buscamos que las y los motociclistas se regularicen y adopten una conducción responsable. El casco, la licencia y la documentación no son opcionales; pueden salvar vidas, puntualizó.