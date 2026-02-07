Tránsito Municipal lanza operativo permanente para controlar motocicletas y reducir accidentes

...

La corporación intensificó la vigilancia en colonias con mayor número de reportes y accidentes, enfocándose en el uso obligatorio de casco, documentación en regla y conducción responsable para prevenir percances viales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/02/2026 10:23 AM.
En Nogales y editada el 07/02/2026 10:29 AM.