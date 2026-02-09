ARINAC renueva su Consejo Directivo y fortalece alianza con Index Nogales

...

Alejandra Reyes asume la presidencia para el periodo 2026–2028, en una ceremonia donde se destacó la colaboración estratégica entre organismos industriales para impulsar el desarrollo del talento humano en la región

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/02/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 04:12 PM.