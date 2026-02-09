ARINAC renueva su Consejo Directivo y fortalece alianza con Index Nogales

Con el objetivo de reafirmar la unidad del sector industrial y potenciar el desarrollo del talento humano en la región, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales participó en la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Nogales (ARINAC).
El evento sirvió como escenario para refrendar la estrecha colaboración entre ambos organismos, considerados pilares fundamentales para la estabilidad y el crecimiento de la manufactura en Nogales, Sonora.
Durante el protocolo, se brindó un especial reconocimiento a Carolina Chávez, Gerente de Recursos Humanos de la empresa BD, quien concluyó su gestión al frente de ARINAC. Se destacó su liderazgo y compromiso, al heredar una huella significativa en el fortalecimiento de la asociación y en la profesionalización de las áreas de capital humano.
El relevo institucional marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Alejandra Reyes, Gerente de Recursos Humanos de Javid de México, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo para el periodo 2026–2028.
Desde Index Nogales, se celebró este nombramiento, al destacar que el perfil de Reyes garantiza la continuidad de los proyectos de vinculación y la innovación en la gestión del talento, factores clave ante los retos actuales del sector industrial.
En el acto protocolario se reiteró que el trabajo conjunto con ARINAC es vital para generar un impacto positivo no solo dentro de las organizaciones, sino en la comunidad nogalense en general, desde la importancia de mantener y fortalecer la colaboración para impulsar el desarrollo regional.