Aseguran nueve máquinas tragamonedas en operativos coordinados en Nogales

Autoridades estatales, federales y municipales ejecutaron dos órdenes de cateo en las colonias Empalme y Luis Donaldo Colosio, donde decomisaron máquinas de juego y las pusieron a disposición del Ministerio Público

