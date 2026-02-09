Aseguran nueve máquinas tragamonedas en operativos coordinados en Nogales

En operaciones coordinadas autoridades de los diferentes niveles de gobierno realizaron varias máquinas tragamonedas en esta frontera de Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, como resultado de operativos conjuntos interinstitucionales, se llevaron a cabo diligencias de cateo, logrando el aseguramiento de máquinas tragamonedas en Nogales.
En acción coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), se dio cumplimiento a una orden de cateo emitida por autoridad judicial competente en un inmueble ubicado en calle Topacio, colonia Empalme, en Nogales, Sonora.
Se logró el aseguramiento de 4 máquinas tragamonedas. Posteriormente, personal de la AMIC, SSPC, DEFENSA y Policía Municipal, en continuidad a las acciones de investigación, ejecutó una segunda diligencia de cateo en un domicilio localizado en calle Abraham Zaied, colonia Luis Donaldo Colosio.
En el lugar se realizó el aseguramiento de 5 máquinas tragamonedas que también fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso institucional de combatir conductas ilícitas, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el Estado de Derecho, en beneficio de la seguridad y la legalidad en la entidad.