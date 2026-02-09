Asume Jaime Enrique Félix Jiménez el mando de la 45 Zona Militar en Nogales

En ceremonia oficial con la presencia del gobernador Alfonso Durazo y autoridades de los tres niveles de gobierno, el General de Brigada rindió protesta y tomó posesión como nuevo comandante de la 45 Zona Militar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/02/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 03:45 PM.