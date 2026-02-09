Asume Jaime Enrique Félix Jiménez el mando de la 45 Zona Militar en Nogales

Esta mañana de lunes se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión, protesta al cargo y protesta de bandera del General de Brigada del Estado Mayor Jaime Enrique Félix Jiménez como comandante de la 45 Zona Militar en Nogales, Sonora.
Como invitados especiales asistieron al evento el Gobernador del Estado de Sonora Alfonso Durazo Montaño, acompañado del Secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo y el Alcalde de la ciudad Juan Francisco Gim Nogales, así como directivos de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno.
El evento dio inicio con los honores a la bandera de México, seguido de la lectura del currículo vitae del nuevo General, siendo el encargado de realizar dicha protesta de cargo el General de Estado Mayor, Vicente Pérez López Comandante de la Segunda Región Militar.
Seguido de la protesta de bandera por parte del hoy comandante de la 45 zona militar, después del solemne acto se despidió al lábaro patrio, posterior se hicieron los honores correspondientes al general Vicente Pérez López.
Por último, los ciudadanos generales comandantes de guarnición y comandantes de unidades pertenecientes a 45 zona militar pasaron a presentarse ante el nuevo General de la zona Jaime Enrique Félix, dando por concluida la ceremonia.