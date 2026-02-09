Atienden 14 fugas y refuerzan distribución por pipas en sesión 596 de la Mesa del Agua

Con decisiones operativas y acciones inmediatas para garantizar el abasto de agua y el correcto funcionamiento del drenaje sanitario, se desarrolló la sesión 596 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza.
Durante la jornada se informó la atención de 14 órdenes de trabajo enfocadas en la reparación de fugas de agua potable y drenaje en Nogales, Sonora, como parte de la estrategia permanente para mejorar el servicio y responder con rapidez a los reportes ciudadanos.
Asimismo, continúan los trabajos técnicos en el bulevar de Los Nogales, donde personal especializado ha retirado materiales ajenos a la red sanitaria —como piedras, metales y arena— que obstruían el flujo del sistema y afectaban su operación.
De manera paralela, se mantiene activo el esquema emergente de distribución de agua mediante pipas para asegurar el suministro en sectores con afectaciones temporales. Las colonias atendidas incluyen Pueblo Nuevo, 5 de Mayo, Serena, Veracruz, Municipal y Buenos Aires, además de diversos planteles educativos, con el apoyo de 13 unidades en operación diaria.
Estas acciones forman parte del seguimiento puntual que la Mesa Permanente del Agua realiza para atender de manera coordinada uno de los retos prioritarios para el bienestar de las familias nogalenses.