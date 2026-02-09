Atienden 14 fugas y refuerzan distribución por pipas en sesión 596 de la Mesa del Agua

...

Autoridades municipales y OOMAPAS informaron sobre reparaciones en la red de agua y drenaje, trabajos técnicos en el bulevar Los Nogales y el suministro emergente en seis colonias y planteles educativos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 01:43 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 01:50 PM.