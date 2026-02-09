Comercios del centro esperan repunte de hasta 50% por el Día del Amor y la Amistad

El sector comercial del primer cuadro de Nogales, Sonora, reporta una ligera recuperación tras un inicio de año mermado por la conocida como “cuesta de enero”, según el líder de los comerciantes Alfredo Lara, el primer mes del 2026 se mantuvo con ventas moderadas pero el reciente regreso a clases ha ayudado a lo que esperan sea una reactivación económica que corone con el 14 de febrero.
Lara mencionó, los locatarios centran sus esfuerzos en los preparativos para el Día del Amor y la Amistad, una fecha que caracterizó como “oxigeno puro” para las finanzas de los locatarios, por lo que esperan que las personas acudan e incluso indicó esta fecha suele ser mucho más movida que las festividades decembrinas.
Mira, nosotros ahorita estamos esperando un mínimo de un 30 a un 50 por ciento de aumento en nuestras ventas a como veníamos, que como te lo repito, a veces un 14 de febrero es más fuerte la venta que un 24 de diciembre, que un 24 de diciembre por la fecha, porque para el 24 de diciembre la gente viene comprando durante todo el mes de diciembre. Entonces, como fecha el 14 de febrero es una fecha en la que se mueve todo, comentó Lara.
Para los comerciantes establecidos, el 14 de febrero, suele ser el inicio de una serie de fechas clave que sostienen la economía local durante el primer semestre, ya que, tras San Valentín, se avecina el 30 de abril, día de madres entre otros, en donde se generan repuntes marcados en el consumo.
Si tú eres comerciante, tienes que poner, tienes que tener en tus anaqueles, en tus exhibidores, todo lo relacionado al 14 de febrero para que no te quedes fuera, fuera, fuera de ese tan importante día, de este tan importante día como es el 14 de febrero. Entonces, créeme, que sí, sí, sí hay una reactivación. Y créeme lo que para nosotros ya es una costumbre el prepararse con todos los productos alusivos a lo que es el 14 de febrero, indicó.