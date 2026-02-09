“Copa Mundial Nogales” llevará el futbol sala a colonias y plazas públicas

El Instituto Municipal del Deporte anunció un torneo itinerante que arrancará en marzo y recorrerá distintos barrios cada domingo, con categorías femenil, varonil y U18, además de premiar a los campeones con un viaje a Ciudad de México

Daniel Torres el 09/02/2026
Nogales