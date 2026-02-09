“Copa Mundial Nogales” llevará el futbol sala a colonias y plazas públicas

El Instituto Municipal del Deporte ya calienta motores para lo que será el evento deportivo del año en la frontera, con el nombre de “Copa Mundial Nogales”, el director de esta dependencia, Marco Martínez, anunció que se tratará de un torneo masivo de futbol sala que llevará la pasión de los estadios directamente a los barrios y plazas públicas de la ciudad a partir del mes de marzo en Nogales, Sonora.
El proyecto contempla un formato itinerante, ya que cada domingo la competencia se trasladará a una colonia distinta para involucrar a toda la comunidad, además confirmó una colaboración con Soles de Hermosillo para instalar una cancha móvil en lugares donde habitualmente no se practica este deporte, cerrando en un evento masivo en el mes de mayo en el gimnasio Carlos Hernández Carrera.
El Fútbol Sala es un portero y cuatro jugadores, el cual se puede jugar hasta en una cancha, por decirlo así, de basquetbol, que tenga portería, es multifuncional, nosotros le decimos. Este torneo mundialito, la idea de nosotros es que en los primeros dos meses de torneo se concentren todos los equipos que participen en categoría libre femenil, libre varonil y U18 en esa área. Es decir, ir todos a una colonia en domingo y luego ir a la otra colonia en otro domingo, comentó Martínez.
El premio para los campeones es un viaje todo pagado a Ciudad de México del 10 al 14 de junio, aunque esto no incluye los boletos para los estadios, debido a las restricciones de la FIFA, en donde se espera que viajen alrededor de 50 personas como delegación Nogales, quienes tendrán acceso al conocido como FanFest y podrán convivir con aficionado de todo el mundo.
Son dos torneos en uno, puedes participar en el de fútbol sala, que es torneo 5 contra 5, o puedes jugar en el 1 contra 1 y bajo consola. Son dos torneos los que se van a estar promocionando con la misma premiación. Les pedimos a toda la gente, a todos los que nos están escuchando, que nos sigan para que se puedan inscribir y no se queden fuera de este gran evento, mencionó.