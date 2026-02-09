Copa San Joselito reúne a 400 personas en La Mesa y fortalece la convivencia comunitaria

...

En el marco de las festividades en honor a San José Sánchez del Río, la colonia La Mesa fue sede de una jornada deportiva multidisciplinaria que promovió valores, integración social y sana competencia entre niñas, niños y jóvenes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/02/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 11:52 AM.