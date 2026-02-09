Copa San Joselito reúne a 400 personas en La Mesa y fortalece la convivencia comunitaria

En un ambiente de sana convivencial y fervor comunitario, este 7 de febrero se llevó a cabo la Copa San Joselito en la colonia La Mesa, un evento deportivo que logró congregar a alrededor de 400 personas, y se realizó en el marco de las festividades de honor a San José Sánchez del Rio, joven mártir adolescente que fue el estandarte de esta jornada atlética en Nogales, Sonora.
La unidad deportiva del sector se transformó en el escenario de una competencia multidisciplinaria que incluyó torneos de voleibol, basquetbol y futbol, desde temprana hora, equipos de diversos grupos juveniles, universidad y congregaciones religiosas se dieron cita para disputar los trofeos en un amiente familiar, donde la disciplina deportiva fue el vehículo principal para fomentar los valores entre la niñez y la juventud nogalense.
En el área de las canchas de basquetbol y voleibol, la intensidad de los encuentros mantuvo a los espectadores al filo de sus asientos, mientras que, en el campo de futbol, las porras de los padres de familia no cesaron durante toda la tarde, por lo que el principal organizador el padre Edgardo Gámez destacó que este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer el tejido social en sectores alejados del casco urbano, brindando espacios para sano esparcimiento y sana competencia.
De la misma forma el padre resaltó que la figura de San José Sánchez del Rio es un ejemplo de entrega para los participantes, recordándoles que el esfuerzo y la constancia son las clave para alcanzar sus metas, ya una vez terminada la jornada se realizó la ceremonia de premiación, donde se reconoció no solo a los ganadores de cada disciplina, sino también el espíritu deportivo de todos los competidores.
Esta copa, según los organizadores reafirma la intención y el compromiso de seguir impulsando actividades que integren a la comunidad de La Mesa en proyectos culturales y deportivos. La Copa San Joselito 2026 cerró como un evento exitoso que, además de promover la actividad física, dejó una huella de esperanza y unidad entre los habitantes de este sector de la frontera.