Denuncian barda a punto de colapsar en primaria de colonia El Rastro

Familias de la escuela primaria “José de Jesús Flores Valverde” se manifestaron con preocupación al denunciar el grave riesgo que representa el deterioro de la barda perimetral del plantel, la cual presenta una inclinación crítica y grietas de consideración que amenazan la integridad de estudiantes y transeúntes en Nogales, Sonora.
La titular de la Unidad Municipal de Protección Civil Julia Guadalupe Ochoa Zavala, confirmó que el viernes 6 de febrero acudieron por segunda ocasión y acordonaron la zona de riesgo de la estructura, con notificación a Protección Civil del Estado, con la recomendación de notificar a su vez a Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación y Cultura, cuyas autoridades es la que determinará si procede la suspensión de clases.
El plantel, ubicado sobre la calle Lago Azul, en la colonia El Rastro, se ha convertido en una zona de constante preocupación, según manifestantes, la estructura es visiblemente inestable, lo que ha obligado a delimitar el área únicamente con cinta de precaución amarilla, una medida que consideran insuficiente ante la magnitud del daño y la curiosidad infantil.
A pesar de que la situación parece haber llegado a un punto crítico recientemente, padres y madres de familia señalaron que este problema no es nuevo, ya que aseguran que han interpuesto reportes ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), sin respuesta institucional, mientras que la barda cede cada día más.
La comunidad escolar hizo un llamado enérgico a las autoridades educativas y de Protección Civil para que realicen una inspección técnica inmediata y se proceda a la reparación o reconstrucción de la estructura.
El temor principal es que, ante cualquier movimiento o condiciones climáticas adversas, la barda colapse sobre la banqueta donde diariamente caminan decenas de niñas, niños y vecinos del sector, de ahí que insisten en que la seguridad escolar debe ser una prioridad antes de que se lamente un accidente de consecuencias fatales.