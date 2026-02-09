Denuncian barda a punto de colapsar en primaria de colonia El Rastro

La estructura del plantel “José de Jesús Flores Valverde” presenta grietas y una inclinación crítica; Protección Civil acordonó el área y la SEC deberá determinar si procede la suspensión de clases

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/02/2026 12:54 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 01:00 PM.