Detienen a joven conductor en estado de ebriedad en calles del Centro de Nogales

Un conductor ebrio fue detenido por la policía de tránsito municipal cuando transitaba por calles de la colonia Centro en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:00 horas que los elementos en recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Vázquez e Ingenieros observaron un vehículo tipo pick up de la marca Ford Ranger año 1999 de color negro, el cual presentaba daños por choque en la parte frontal derecha haciendo falta la luz delantera de ese lado.
Por tal motivo procedieron a marcarle el alto, entrevistándose con quien dijo llamarse Brandon A. "N" de 19 años el cual, despedida un fuerte aliento alcohólico, por lo que fue detenido.
Siendo trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que fuera valorado por el médico de guardia quien lo dictamino en segundo grado de ebriedad, quedando detenido y su vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.