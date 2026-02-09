Detienen a joven conductor en estado de ebriedad en calles del Centro de Nogales

El automovilista de 19 años fue interceptado por Tránsito Municipal tras circular en una pick up con daños visibles por choque. Fue diagnosticado en segundo grado de ebriedad y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 10:45 AM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 11:01 AM.