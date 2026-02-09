Detienen y vinculan a proceso a “El Chapo Ruelas” por homicidio ocurrido en 2010

...

Tras un operativo conjunto, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Joaquín Manuel “N”, señalado por un ataque armado en la colonia Bolívar que dejó un fallecido y dos personas lesionadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 03:57 PM.