Detienen y vinculan a proceso a “El Chapo Ruelas” por homicidio ocurrido en 2010

Un sujeto conocido como “El Chapo Ruelas” o “El Chapo13” fue detenido por la AMIC Nogales y vinculado a proceso por el delito de homicidio cometido en el 2010 en la colonia Bolívar de esta frontera.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, como resultado de un operativo conjunto y coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Nogales, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Joaquín Manuel “N”, alias “Chapo Ruelas” o “Chapo 13”, de 45 años de edad, originario de Tijuana, Baja California, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
La diligencia judicial fue cumplimentada alrededor de las 07:00 horas del 6 de febrero de 2026.
Los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión ocurrieron el 7 de abril de 2010, en la colonia Bolívar, municipio de Nogales, cuando sujetos armados que tripulaban un vehículo tipo Chevrolet Tahoe dispararon contra el automóvil en el que viajaban Juan Diego "N", Nicolás "N" y Omar "N".
Como resultado de la agresión armada, la primera víctima falleció a consecuencia de una lesión por proyectil de arma de fuego en el tórax, mientras que la tercera resultó gravemente lesionada, presentando amputación traumática de varios dedos de la mano derecha; en tanto que la segunda víctima sobrevivió al ataque.
El imputado fue puesto a disposición del Juez que libró la orden de aprehensión, mientras el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos, sancionar al responsable y garantizar justicia a las víctimas, reiterando la FGJES su compromiso con la legalidad, la coordinación interinstitucional y el combate a la impunidad.