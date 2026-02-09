DIF Nogales llama a participar en redondeo para fortalecer área de rehabilitación

Un llamado a la solidaridad realizó la directora del DIF Municipal Paulina Delgado, quien informó a la comunidad que hasta el mes de marzo se mantiene activó el programa redondeo en una conocida tienda conveniencia, este programa inició el pasado mes de enero y concluirá el último día de marzo, con el principal objetivo de fortalecer los sistemas de asistencia social en el tema de fisioterapias en Nogales, Sonora.
El recurso obtenido a través de estas donaciones de los ciudadanos ya cuenta con un destino especifico dentro de la institución y este recurso se encuentra ya etiquetado para el área de la Unidad Básica de Rehabilitación, permitiendo mejorar la atención que se brinda a personas con discapacidad o que requieren terapias físicas especializadas.
Estamos en un programa de redondeo en las tiendas OXXO va a ser el, pues ya pasó el mes de enero, vamos a estar hasta finales de marzo con ese programa, que tú puedes llegar al OXXO y si te sobran unos centavos decirles súmame al redondeo, porque todo ese dinero que se recaude en todas las tiendas de Nogales, Ímuris, Agua Prieta y Cananea, todo eso se va a juntar para el DIF Municipal, mencionó Delgado.
Agregó este redondeo servirá en mucho a la institución con las decenas de servicios que se realizan diariamente en la dependencia, por lo que reiteró que la unión de los ciudadanos con una acción tan sencilla puede causar un impacto positivo en la salud y bienestar de los nogalense.
Es muy importante porque al final de cuentas, como en todo, no hay dinero que alcance y DIF es una institución que tiene muchos gastos, que ayudamos a mucha gente y aparte tenemos el albergue de los menores, entonces todo lo que se pueda sumar en esta noble causa, pues es bienvenido, manifestó.