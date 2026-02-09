DIF Nogales llama a participar en redondeo para fortalecer área de rehabilitación

...

El programa vigente hasta marzo en tiendas OXXO destinará lo recaudado a la Unidad Básica de Rehabilitación, con el fin de mejorar las terapias físicas para personas con discapacidad y ampliar la atención social

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/02/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 04:50 PM.