FOPIN impulsa Corredor Perimetral para fortalecer seguridad en el Parque Industrial

Como parte de la estrategia de modernización y responsabilidad social que encabeza el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), se ha puesto en marcha el proyecto del Corredor Perimetral, una obra de infraestructura diseñada no solo para resguardar los activos industriales, sino para garantizar la integridad de miles de personas que transitan diariamente por la zona en Nogales, Sonora.
Bajo la instrucción del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y la ejecución del director técnico del Fideicomiso, Carlos Huerta Rivera, este proyecto responde a una demanda histórica de seguridad en los sectores colindantes al complejo industrial.
A diferencia de proyectos de bardeado convencionales, el Corredor Perimetral del FOPIN integra tecnología y diseño urbano con un alto sentido comunitario que busca favorecer un entorno seguro para la educación y el trabajo.
Carlos Huerta explicó que los objetivos principales se centran en seguridad estudiantil, ya que, al estar rodeado de diversas instituciones educativas, el corredor busca ofrecer trayectos seguros para las y los estudiantes, eliminar puntos ciegos y zonas de riesgo en la periferia.
Otra premisa fundamental es la protección al trabajador, con la instalación de iluminación LED de alta intensidad y sistemas de vigilancia, se garantiza que el personal de la industria maquiladora pueda realizar sus traslados de entrada y salida de turno con menor vulnerabilidad.
La prevención del delito será un beneficio adicional de alto valor, ya que la barda perimetral y el monitoreo constante actúan como un muro de contención que beneficia directamente a los residentes de las colonias contiguas.
Este proyecto se alinea con la reciente actualización del valor patrimonial del parque, el cual supera ya los 2,137 millones de pesos, por lo que, generar inversión en seguridad perimetral es clave para mantener la competitividad de Nogales y envía un mensaje de certeza a inversionistas internacionales sobre el cuidado del capital humano.
Desde el Comité Técnico del FOPIN, se reafirma que este 2026 la prioridad es que los excedentes de las rentas se reflejen en obras que se sientan en la calle, siendo este corredor un ejemplo claro de cómo la industria y la comunidad pueden convivir en un entorno de paz y desarrollo.