FOPIN impulsa Corredor Perimetral para fortalecer seguridad en el Parque Industrial

...

El proyecto integra infraestructura, tecnología e iluminación LED para proteger a estudiantes, trabajadores y colonias aledañas, consolidando la modernización del complejo industrial de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/02/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 04:30 PM.