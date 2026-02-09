Gasolina hasta 38% más barata en Arizona; automovilistas cruzan la frontera para ahorrar

La diferencia en los precios de la gasolina entre ambos Nogales ha vuelto a ser importante, generando que muchas bombas del lado mexicano pierdan terreno ante la oferta del otro lado de la frontera, ya que mientas en Nogales, Arizona, el precio de la gasolina puede llegar a costar 2.75 dólares por galón, en Nogales, Sonora el litro más barato ronda los 20.19 pesos, diferencia que refleja una falta de control en los precios, a pesar de que existe vigente un reglamento para la homologación.
Si realizamos el cálculo con el valor del dólar en casas de cambio actual, que se posiciona en 17.80 pesos, el precio de 2.75 dólares por galón en Nogales, Arizona, equivale a un costo total de 48.95 pesos por esta medida, lo que al dividir por los 3.785 litros que contiene esta medida, el precio real por el litro en Arizona es de 12.93 pesos, lo que si tomamos en cuenta el tipo de cambio interbancario (17.30), cae aún más a 12.56 por litro, centavos que marcan la diferencia.
Al contrastar este valor con los 20.19 pesos que se pagan por litro en las estaciones de servicios de Nogales, Sonora, la diferencia es que, en términos prácticos, un automovilista llenar un tanque promedio de 50 litros en Arizona por 646.5 pesos, mientras que con el precio local se tendrán que pagar 1,009.5 pesos por el mismo recipiente, es decir 363 menos en Arizona.
De acuerdo con este cálculo es un 38% por ciento más barato cargar gasolina cruzando la frontera, lo que sin duda incentiva a muchos automovilistas a pesar de las filas a dirigirse al país del note cuando la aguja indica un tanque vacío, lo que también tiene un impacto en las gasolineras locales, de acuerdo con algunos dependientes de estos comercios.
Históricamente, el Gobierno de México implemento un mecanismo de homologación de precios en la zona fronteriza para evitar la fuga de consumidores, nivelando el costo de la gasolina en los municipios del norte con los de su contraparte en Estados Unidos, a través de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de mantener la competitividad en la región fronteriza.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) este sistema de estímulos para la región fronteriza norte sigue vigente en 2026, esto con base en el decreto presidencial original, que ha sido extendido al inicio de este año, en donde se establece estímulos en IEPS, ISR e IVA, sin embargo esta homologación queda prácticamente sin efecto debido a que el precio lo establece cada semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, con criterios que se basan en los precios internacionales y el tipo de cambio, lo que da como resultado un litro de gasolina 8 pesos más caro del lado mexicano.