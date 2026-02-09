Gasolina hasta 38% más barata en Arizona; automovilistas cruzan la frontera para ahorrar

...

La diferencia de hasta 8 pesos por litro entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, reactiva el cruce de conductores hacia Estados Unidos, pese a que continúa vigente el esquema federal de homologación de precios en la franja fronteriza

