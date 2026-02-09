Gobierno de Nogales limpia Misión de Anza: descacharre, juegos infantiles y calles recuperadas

El programa permanente de Imagen Urbana avanzó en descacharre, eliminación de basureros clandestinos y recuperación de áreas recreativas, con apoyo de vecinos y Tránsito Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 01:26 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 01:30 PM.