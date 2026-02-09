Gobierno de Nogales limpia Misión de Anza: descacharre, juegos infantiles y calles recuperadas

Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y recuperar espacios públicos, el programa permanente de Imagen Urbana “Sabarriendo” se llevó a cabo este sábado en la colonia Misión de Anza, atendiendo solicitudes realizadas por vecinos del sector, regidores y llamadas recibidas en las oficinas municipales de Nogales, Sonora.
El director de Imagen Urbana, Ramón Zambrano, informó que estas acciones forman parte de un trabajo continuo que se ha desarrollado desde semanas atrás para erradicar basureros clandestinos y prevenir su reaparición. Detalló que en esta jornada se avanzó en el descacharre, la limpieza de calles y la rehabilitación de áreas recreativas, incluyendo la reparación e instalación de juegos infantiles, los cuales serán pintados y concluidos en el transcurso de la semana.
Nos encontramos en la parte final de Misión de Anza, donde atendimos solicitudes vecinales y llamadas a la oficina. Ya habíamos trabajado previamente en la eliminación de basureros clandestinos y ahora estamos cerrando con el descacharre, la limpieza de calles y la recuperación de espacios recreativos para las familias, explicó.
La sinergia con los vecinos ha sido muy positiva; ya tenemos vehículos llenos de descacharre y, por la necesidad que observamos, continuaremos con los trabajos durante la semana, añadió.