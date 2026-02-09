ICATSON Nogales lanza convocatoria para contratar nuevos instructores

Con el objetivo de fortalecer su oferta de capacitación para el trabajo y brindar herramientas de emprendimiento a la comunidad, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), extensión Nogales, Sonora, abrió oficialmente su convocatoria para la contratación de nuevos instructores e instructoras.
La institución invita a expertos en diversas áreas técnicas y creativas a formar parte de su equipo de trabajo, con la premisa de una oportunidad para que profesionales de la región compartan sus conocimientos y contribuyan al desarrollo económico de la ciudad, así como impulsar la educación técnica como un motor de cambio para las familias nogalenses.
Como parte de las áreas de especialidad requeridas, la convocatoria abarca una amplia gama de oficios y disciplinas, entre las que destacan: belleza y estética, con aplicación de uñas y pestañas, laminado de cejas, cosmetología y maquillaje básico; gastronomía, con repostería, panadería y elaboración de velas; manualidades y creatividad, con globoflexia y elaboración de piñatas, además de tecnología en la rama de la informática.
Para las personas interesadas en ocupar una de estas vacantes, el instituto ha simplificado el proceso de reclutamiento, con los requisitos básicos de contar con experiencia comprobable en el área a impartir y presentar Currículum Vitae actualizado.
Las y los aspirantes pueden enviar su documentación al correo electrónico nogalesicatson@gmail.com. Asimismo, para resolver dudas o solicitar detalles adicionales sobre la carga horaria y el proceso de selección, se ha puesto a disposición la línea telefónica 631-209-0796.