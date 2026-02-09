ICATSON Nogales lanza convocatoria para contratar nuevos instructores

...

La institución abrió el proceso de reclutamiento para especialistas en áreas como belleza, gastronomía, manualidades e informática, con el objetivo de fortalecer la capacitación para el trabajo y el emprendimiento en la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/02/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 12:18 PM.