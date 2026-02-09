Jauría ataca a menor en la colonia Del Rosario; autoridades alertan por perros en la vía pública

Una adolescente de 15 años resultó lesionada tras ser atacada por tres perros en el Callejón Independencia. El hecho reavivó el llamado del Centro de Atención y Bienestar Animal para reforzar la responsabilidad de dueños y prevenir nuevos incidentes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/02/2026 11:13 AM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 11:26 AM.