Jauría ataca a menor en la colonia Del Rosario; autoridades alertan por perros en la vía pública

Un violento ataque protagonizado por una jauría en el Callejón Independencia, en la colonia Del Rosario, dejó a una menor de edad lesionada, lo que ha provocado un enérgico llamado de las autoridades locales sobre la crisis de mascotas en situación de calle y la falta de dueños responsables en Nogales, Sonora.
El informe oficial señala que alrededor de las 19:00 horas del pasado 6 de febrero, agentes de Seguridad Pública atendieron un reporte en el Callejón Independencia, a la altura del número 300. En el lugar, se entrevistaron con el señor Juan de Dios, de 40 años, quien relató que su hija de 15 años regresaba de la escuela hacia su hogar cuando fue sorprendida por tres perros de tamaño mediano.
Agregó que los animales derribaron a la menor y comenzaron a morderla en la mano derecha y en ambas piernas, al precisar que gracias a la intervención oportuna de dos hombres adultos que presenciaron el ataque y auxiliaron a la joven, la situación no pasó a mayores; la víctima fue atendida por lesiones que, afortunadamente, no ponen en peligro su vida.
Ante este incidente, la coordinación del Centro de Atención y Bienestar Animal en Nogales, Inés Rafaela Ramos González, manifestó su preocupación, al señalar que las agresiones de caninos se han vuelto frecuentes en distintos sectores de la ciudad.
La coordinadora del centro advirtió que muchos de estos ataques no son perpetrados únicamente por animales sin hogar, sino por mascotas que tienen dueños, pero son dejadas en la vía pública de manera irresponsable.
Hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que sean dueños responsables, al considerar es vital que pongan bajo resguardo a sus mascotas dentro de sus domicilios y no permitan que anden libres en la calle, ya que un perro en la vía pública, aunque tenga dueño, se convierte en un riesgo potencial para la niñez y transeúntes.
El caso fue turnado al Centro de Atención y Bienestar Animal para el seguimiento correspondiente y la posible localización de los ejemplares involucrados para su resguardo y observación. Por su parte, Seguridad Pública exhortó a la población a reportar cualquier jauría agresiva al número de emergencias 9-1-1 para prevenir futuros incidentes que pongan en riesgo la integridad de las familias nogalenses.