Joven resulta lesionado tras ser atropellado en avenida Tecnológico

El peatón de 20 años fue impactado por una pick up a la altura de Plaza Tec cuando cruzaba por el área señalizada. Presentó lesiones leves y el conductor asumió los gastos médicos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 11:09 AM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 11:13 AM.