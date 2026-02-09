Joven resulta lesionado tras ser atropellado en avenida Tecnológico

Un joven de 20 años fue atropellado por un vehículo cuando cruzó la avenida Tecnológico resultando con lesiones leves, haciéndose cargo el conductor de los gastos médicos.
De acuerdo con el reporte de vialidad fue a las 10:18 horas que se informó al 911 sobre el atropellamiento de una persona en hechos ocurridos sobre la avenida señalada a la altura de la Plaza Tec en Nogales, Sonora.
Al arribar los agentes de tránsito al lugar observaron un vehículo tipo pick up de la marca Dodge RAM modelo 2001 de color rojo que era conducido por Adrián de 35 años de edad y ahí mismo estaba también el peatón Yuseel de 20 año de edad al parecer con lesiones por atropellamiento.
De acuerdo con el reporte del departamento de tránsito, el peatón trató de cruzar dicha vialidad por los carriles debidamente señalizados y el conductor de la unidad no tuvo precaución al no ceder el paso el peatón golpeándolo levemente arrojándolo el pavimento.
La víctima fue atendida por loe médicos que diagnosticaron lesiones menores que no ponen en peligro la vida, haciéndose cargo de los gastos médicos el conductor.