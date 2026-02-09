Más de 200 mascotas registradas en primera jornada masiva de esterilización

Con una respuesta ciudadana superior a las expectativas, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo la primera jornada masiva de esterilización, logrando el registro de más de 200 animales, entre perros y gatos, cuyos dueños responsables acudieron al llamado para contribuir al bienestar animal y a la salud pública en el municipio.
La jornada se desarrolló en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, con la participación de médicos veterinarios voluntarios, integrantes de la coalición de animalistas y personal del Centro de Bienestar Animal de Nogales, organismo que opera dentro del Ayuntamiento que encabeza Juan Francisco Gim Nogales.
La coordinadora del Centro de Bienestar Animal, Inés Rafaela Ramos González, destacó la amplia participación ciudadana y el compromiso social mostrado durante la jornada.
Esta respuesta nos confirma que cada vez hay mayor conciencia sobre la tenencia responsable. La esterilización es una acción clave para prevenir el abandono y mejorar la calidad de vida de las mascotas en Nogales, señaló.
Esta jornada es resultado del trabajo coordinado entre autoridades, médicos voluntarios y sociedad civil. La esterilización es una herramienta fundamental para el control ético de la población animal y para prevenir problemas de salud, expresó.
Cada familia que acude y cada profesionista que se suma hacen posible avanzar hacia un Nogales más responsable y solidario, afirmó.