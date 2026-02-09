Modernizan taller de OOMAPAS con inversión superior a 200 mil pesos

Con el objetivo de dignificar la labor del personal operativo y fortalecer la atención a la ciudadanía, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la entrega de la rehabilitación del taller mecánico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), espacio donde diariamente se brinda servicio a 10 unidades así como otras reparaciones al parque vehicular que mantienen en operación al organismo en Nogales, Sonora.
Para la rehabilitación del taller se destinó una inversión superior a los 200 mil pesos, aplicada en la compra de herramientas, pintura y accesorios, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y reconocer la importancia del personal que garantiza la movilidad de las unidades encargadas del servicio de agua potable y drenaje en la ciudad.
Durante el evento, el presidente municipal destacó que invertir en infraestructura interna se traduce directamente en un mejor servicio para la comunidad.
Este taller es clave para que las unidades estén en circulación y podamos responder con mayor rapidez a los reportes ciudadanos. Aquí se dignifica el trabajo de quienes sostienen la operación diaria de OOMAPAS, expresó Juan Francisco Gim Nogales.
Contar con un taller equipado y en mejores condiciones nos permite dar mantenimiento constante a las unidades, reducir tiempos muertos y asegurar que el personal tenga las herramientas adecuadas para realizar su labor de manera segura y eficiente, afirmó.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Nogales y OOMAPAS continúan avanzando en la modernización de su infraestructura operativa, refrendando el compromiso de ofrecer un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía.