Modernizan taller de OOMAPAS con inversión superior a 200 mil pesos

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la rehabilitación del espacio operativo, además de entregar tres nuevas unidades para fortalecer la atención a reportes y mejorar el servicio de agua y drenaje en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 01:40 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 01:43 PM.