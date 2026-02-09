Semana templada en Nogales; frente frío traerá lluvias y posible nieve el viernes

Temperaturas agradables de lunes a miércoles y la posibilidad del ingreso de un nuevo frente frío hacia el fin de semana que traerá lluvias y bajas mediciones a partir del viernes, es parte del pronóstico climatológico para los próximos días en la frontera de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia de Vigilancia Climatológica de los Estados Unidos, la semana iniciará con una máxima de 25 Celsius y una mínima de 8 grados, mientras que el martes se registrará una alta de 21 y 9 por la madrugada, teniendo el miércoles 23 y 8, sin embargo, a partir del jueves se tendrá un cielo mayormente nublado con una medición de 22 y 9.
Para el viernes 13 de febrero el termómetro marcará una máxima de 15 y una mínima de 5 Celsius, con una probabilidad de precipitación de 60% lo que de acuerdo con el SMN podría traer la caída de nieve o agua nieve en las partes altas del norte de Sonora, e incluso mediciones por debajo de los cero grados en la sensación térmica por la combinación de temperatura y viento.
Además de esto, el pronóstico por parte de la agencia del clima norteamericana menciona que de acuerdo con sus proyecciones se tiene una ligera posibilidad de lluvias este lunes y martes, sobre todo por las tardes entre 3 y 6 pm, sin embargo, coinciden en que la temperatura se encontrará en máximas agradables de 24 a 25 Celsius.
Por otro lado el Servicio Metrológico Nacional, publicó la presencia desde el 10 de febrero, una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre la atmosfera y una vaguada de altura, que se desplazará sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad generado por una corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará un ambiente frio a muy frio, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estado del noroeste y norte del país, con la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.