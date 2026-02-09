Semana templada en Nogales; frente frío traerá lluvias y posible nieve el viernes

...

De lunes a miércoles se esperan máximas de hasta 25 grados, pero a partir del viernes el ingreso de un nuevo frente frío provocará descenso térmico, 60% de probabilidad de lluvia y posible caída de aguanieve en zonas altas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/02/2026 01:34 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 01:37 PM.