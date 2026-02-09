Vinculan a proceso a hombre por robo con violencia en tienda de Nogales

Un consumado delincuente fue vinculado a proceso por el delito de robo con violencia en las personas y otros delitos cometidos el pasado 2 de febrero en Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Édgar Emilio “N”, de 28 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de robo con violencia en las personas y otros delitos cometidos en Nogales.
Con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2026, aproximadamente a las 21:30 horas, cuando el imputado ingresó al establecimiento comercial denominado Oxxo El Rastro, ubicado en la calle Abraham Zaied, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde ejerció violencia moral para amenazar al cajero y apoderarse de la cantidad de 2 mil 890 pesos, para posteriormente darse a la fuga.
Durante su huida, el imputado fue perseguido por agentes policiacos e ingresó a otro establecimiento, donde retuvo momentáneamente a una persona con el fin de evitar su detención; sin embargo, fue finalmente asegurado en ese lugar.
En la audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención, se formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso, imponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de concederse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso con el respeto al debido proceso, la legalidad y el combate frontal a los delitos.