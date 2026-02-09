Vinculan a proceso a hombre por robo con violencia en tienda de Nogales

El imputado habría amenazado a un cajero para apoderarse de casi 3 mil pesos y, en su huida, retuvo a una persona antes de ser detenido; enfrentará el proceso en prisión preventiva

