Vinculan a proceso a hondureño por homicidio ocurrido en 2018 en Nogales

La FGJES imputó a Ronis Enrique “N”, alias “El Catracho”, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de un joven nogalense. El acusado fue detenido en el sur del estado y puesto a disposición de la autoridad judicial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/02/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 11:06 AM.