Vinculan a proceso a hondureño por homicidio ocurrido en 2018 en Nogales

Un sujeto de nacionalidad hondureña fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado de un residente de esta frontera de Nogales, Sonora.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Ronis Enrique “N”, alias “El Catracho”, de 40 años de edad, originario de Honduras, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en esta ciudad.
Los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, señalan que los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2018, aproximadamente a las 23:00 horas, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Acacias, donde el imputado, en coparticipación con otra persona, habría privado de la vida a la víctima mediante diversos actos de violencia física, ejecutados con ventaja y superioridad.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones que le provocaron la muerte; la persona fallecida fue identificada como Marcelo “N”, de 27 años de edad, originario de Nogales, Sonora.
El imputado fue localizado y detenido por elementos de seguridad en la carretera que comunica las localidades de Fundición y El Quiriego, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad ministerial, quien integró la carpeta de investigación y ejerció acción penal.