Wendee Molina inicia segundo año en la mesa directiva de SwissCham México

...

La consejera de Index Nogales refrenda su participación en la Cámara de Comercio Suizo-Mexicana, fortaleciendo la representación del sector industrial fronterizo en el ámbito internacional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/02/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 09/02/2026 04:20 PM.