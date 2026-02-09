Wendee Molina inicia segundo año en la mesa directiva de SwissCham México

En un paso significativo para la representación del sector industrial fronterizo a nivel internacional, Wendee Molina, integrante del Consejo Directivo de Index Nogales, inició formalmente su segundo año como consejera de la mesa directiva de la Cámara de Comercio Suizo-Mexicana (SwissCham México).
El nombramiento y la toma de protesta se llevaron a cabo durante la reciente Asamblea General de SwissCham, donde Molina funge como representante de la empresa Dormakaba. Este encuentro anual no solo reconoce el liderazgo de la nueva Mesa Directiva, sino que actúa como un catalizador para reforzar los lazos comerciales y la colaboración estratégica entre Suiza y México.
La Asociación de Maquinadoras de Sonora Index Nogales, que preside Daniel Rivera Ontiveros y funge como director ejecutivo Genaro Vecerra Alvarez, resalta este vínculo estratégico para la Industria local y nacional.
La continuidad de Molina en este organismo internacional abre una ventana de oportunidades para el sector, al facilitar el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de nuevos negocios bajo una visión de éxitos compartidos.
“Estamos convencidos de que su visión y experiencia continuarán contribuyendo positivamente al fortalecimiento de los lazos internacionales y al crecimiento del sector industrial”, comunicó el Consejo Directivo de Index Nogales.
Desde la frontera de Sonora, Index Nogales celebró este logro, y destacar que la participación de sus miembros en cámaras binacionales posiciona a la región como un jugador clave en la competitividad global.
El compromiso de Wendee Molina en SwissCham México reafirma el liderazgo de las mujeres en la alta dirección industrial y la importancia de la diplomacia comercial en el contexto económico actual.