Atiende Arinac situación atípica en oferte de empleo en Nogales

Ante un inicio de 2026 marcado por una demanda de empleo que supera la oferta actual, la Asociación de Relaciones Industriales de Nogales (ARINAC), bajo la nueva presidencia de Alejandra Reyes, anunció una estrategia basada en el monitoreo diario de vacantes y la modernización de las competencias laborales para enfrentar los retos del sector maquilador en Nogales, Sonora.
Como parte de las acciones ante la situación del empleo, Alejandra Reyes calificó el contexto actual como un periodo de retos derivados de factores internacionales que han modificado el flujo de contrataciones en la frontera.
Ante esto, ARINAC implementará líneas de acción inmediata como el monitoreo transversal, con seguimiento diario de vacantes dentro de las empresas asociadas para canalizar de forma eficiente a los buscadores de empleo.
En cuanto a la gestión de talento, expuso la optimización de los recursos humanos para conservar las plantillas actuales y atraer nuevas inversiones que generen fuentes de trabajo a corto plazo.
Otro de los aspectos fundamentales que puntualizó es el nuevo perfil del trabajador, al pasar de la manufactura a la programación, como uno de los puntos clave del plan de trabajo es la actualización de la currícula educativa y profesional.
Alejandra Reyes enfatizó que el mercado ya no solo demanda conocimientos básicos, sino una transición hacia la digitalización:
Ya no es solo el inglés o el Excel; ahora viene la Inteligencia Artificial y la automatización. No vamos a quedarnos sin trabajo por los robots; nosotros somos quienes vamos a programar esas máquinas, pero necesitamos hacernos expertos en esas áreas, puntualizó la Presidenta.
No nos vamos a rendir; estamos procurando traer más empleo y conservar los que tenemos, estamos monitoreando a diario para ver cómo compartimos vacantes y que este 'bachecito' sea lo más corto posible.
Asumió que, de ahí la apuesta por la capacitación, al enfatizar que ARINAC brindará herramientas incluso para el área de Recursos Humanos en el uso de nuevos sistemas y el fortalecimiento a la vinculación, de continuar las pláticas en escuelas para orientar a las nuevas generaciones sobre cómo elaborar currículums y qué competencias demanda el mercado actual, más allá del inglés y el Excel.
Celebró la apertura y bienvenida de los diversos organismos de la ciudad, como Canacintra, Canaco, Index y el Consejo Empresarial, con quienes mantendrá una comunicación constante para trabajar como un solo bloque en beneficio de Nogales.
Estamos viviendo una situación diferente, pero no es para siempre, nuestra comunidad, como siempre, va a salir adelante, concluyó.