Atiende Arinac situación atípica en oferte de empleo en Nogales

La nueva presidenta, Alejandra Reyes, anunció una estrategia conjunta con organismos empresariales para canalizar vacantes, modernizar competencias y enfrentar el “bache” laboral que marca el inicio de 2026

Autor Eliazar Álvarez el 10/02/2026
