Cobach Nogales arranca concurso estatal y fortalece agenda académica del semestre

Con el inicio del semestre, el plantel Cobach Nogales puso en marcha la etapa local del Concurso Estatal Académico y Cultural, un evento que busca proyectar el talento de los estudiantes y que marca el comienzo de una agenda cargada de actividades formativas para este ciclo escolar.
Ernesto Félix Vaal, director del plantel, informó que las expectativas para este año son sumamente altas, al destacar que el concurso es apenas el primer paso de una serie de compromisos que involucran el desarrollo integral de los jóvenes en áreas como dibujo, pintura, cuento, poesía, oratoria y declamación, entre otros.
Dentro de los retos y eventos programados para este semestre, el director resaltó que la institución se prepara para recibir a delegaciones de otros municipios en el ámbito deportivo, al mencionar que Nogales será sede de la etapa de zona de la “Cobachada” los días 19 y 20 de febrero, tras haber concluido con éxito las etapas intramuros.
Expuso que atienden un proceso de innovación académica, al precisar que por primera vez se realizará una jornada de aprendizaje y aplicación de matemáticas, que busca fortalecer el razonamiento lógico de los alumnos.
Otro referente que considera de vital importancia es la formación familiar, ya que se mantienen las jornadas de Escuela para Padres, con acciones que refuerzan el vínculo entre el hogar y la institución.
En el contexto de crecimiento sostenido de la población estudiantil, expuso como dato relevante el incremento en la demanda educativa del plantel, ya que actualmente, Cobach Nogales cuenta con una población de 1,591 alumnos, lo que representa un aumento de casi 100 estudiantes en comparación con el año anterior.
Indicó que cada ciclo tiene más demanda y la comunicación eficaz con los padres es clave para contribuir a la formación integral de los jóvenes, donde tienen que participar todos: padres, maestros, alumnos y directivos.