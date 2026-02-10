Detienen a adolescente con mariguana en la colonia Pueblitos

...

El menor de 17 años fue asegurado por la Policía Municipal durante la madrugada, cuando se encontraba junto a otro joven cambiando una llanta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 03:15 PM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 03:18 PM.