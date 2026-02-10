Detienen a adolescente con mariguana en la colonia Pueblitos

Un adolescente fue detenido por la Policía Municipal en posesión de mariguana cuando se encontraba cambiando un neumático en la colonia Pueblitos en horas de la madrugada.
El reporte de la policía municipal detalla que siendo las 04:15 horas cuando elementos preventivos fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos sospechosos en las inmediaciones de la maquiladora Bayer Miller en dicho fraccionamiento.
En un lugar los agentes observaron al interior de un vehículo Ford Fusión, a dos personas a quienes les preguntaron qué hacían en el lugar manifestando que estaban cambiando una llanta ponchada.
El reporte detalla que uno de los señalados con marcado nerviosismo intentó evadirlos y retirarse del lugar, siendo retenido y al realizarle la inspección corporal a su acompañante no localizaron objeto alguno de delito, pero al verificar al adolescente de 17 años le aseguraron un envoltorio conteniendo mariguana.
Por lo que ambos fueron llevados al Centro de Atención Temprana, donde se ordenó que el menor fuera puesto a disposición de la Agencia Especializada en Adolescentes junto con la materia del delito.