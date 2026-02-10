Dos hombres son hospitalizados con lesiones de gravedad tras ser golpeados en hechos distintos

...

Un hombre de 54 años y otro de 29 ingresaron al Hospital IMSS Bienestar con heridas que ponen en riesgo su vida; ambos casos ya son investigados por el Centro de Atención Temprana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 03:06 PM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 03:12 PM.