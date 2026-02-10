Dos hombres son hospitalizados con lesiones de gravedad tras ser golpeados en hechos distintos

Dos personas fueron internadas en el Hospital IMSS Bienestar con lesiones que ponen en riesgo su existencia luego de haber sido golpeados en hechos distintos suscitados en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 08:01 horas elementos preventivos se trasladaron a la calle Río Yaqui y Río Hondo de la colonia Héroes, donde reportaban a una persona lesionada.
En el lugar observaron al lesionado tendido en la banqueta siendo el de nombre Juan J. de 54 años quien a simple vista presentó heridas en la cabeza y quien no pudo proporcionar mayores datos debido a su situación física.
El hombre fue trasladado en la unidad oficial al hospital donde fue diagnosticado con una herida cortante en la cabeza y otra herida abierta irregular en cuero cabelludo, las cuales tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
En otro caso alrededor de las 01:20 horas agentes municipales fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al hospital donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
Se trató de Héctor de 29 años, sin domicilio fijo en la ciudad, el cual manifestó haber sido atendido en el exterior del Hotel Roma de la calle Turín de la colonia Empalme donde no recuerda que sucedió.
El hombre fue atendido de golpes en todo el cuerpo y de un traumatismo craneoencefálico entre otras heridas siendo lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida, no siendo posible obtener mayor información del lesionado.
En ambos casos dicha autoridad informó de los hechos al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.