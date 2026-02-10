Impulsan jornada de salud emocional en secundaria de Nogales

...

El Instituto Nogalense de la Juventud llevó el programa “Emociones bajo control” a la Secundaria Técnica No. 80 en La Mesa, donde se impartieron pláticas sobre manejo del estrés, ansiedad y regulación emocional para fortalecer el bienestar estudiantil

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 11:31 AM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 11:44 AM.