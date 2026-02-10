Impulsan jornada de salud emocional en secundaria de Nogales

El Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Nogalense de la Juventud (INJ), llevó a cabo la jornada “Emociones bajo control” en la Secundaria Técnica No. 80, ubicada en La Mesa, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar emocional de las y los estudiantes.
La actividad consistió en dos pláticas impartidas por la psicóloga del INJ de Nogales, Sonora, María Alejandra Carrizoza. La primera abordó temas relacionados con el estrés y la ansiedad, mientras que la segunda se enfocó en la regulación emocional, brindando herramientas prácticas para que las y los jóvenes identifiquen, comprendan y manejen sus emociones en la vida diaria.
Es fundamental que las y los jóvenes aprendan a reconocer lo que sienten y cuenten con estrategias para regular sus emociones, ya que esto impacta directamente en su desarrollo personal, académico y social, expresó la psicóloga durante su intervención.
Desde el Instituto seguimos impulsando acciones que promuevan el diálogo, el acompañamiento y la prevención, priorizando la salud mental de las juventudes nogalenses, señaló.