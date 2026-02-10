Intensifica Tránsito operativos contra motociclistas irregulares en Nogales

Autoridades aseguraron varias unidades por falta de placas, licencia y casco, además de atender denuncias por exceso de ruido en distintos sectores de la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/02/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 04:52 PM.