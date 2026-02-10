Intensifica Tránsito operativos contra motociclistas irregulares en Nogales

Con el objetivo primordial de reducir el índice de accidentes viales y atender las denuncias ciudadanas por contaminación auditiva, el Departamento de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, intensificó los operativos de inspección a motociclistas en distintos sectores de Nogales, Sonora.
Durante una intervención nocturna realizada en la calle Jesús García, el Jefe de Tránsito Eliseo Estrada Muñiz informó que se procedió al aseguramiento de diversas unidades que circulaban de manera irregular.
Entre las principales faltas detectadas se encuentran el exceso de velocidad, la falta de placas y licencias, así como la omisión del uso del casco de seguridad.
Lo que queremos evitar es el índice de accidentes. estamos detectando motos con escasos frenos o llantas lisas que no reúnen los requisitos mínimos para circular, señaló Estrada Muñiz.
Las motocicletas remolcadas fueron trasladadas al corralón municipal, donde podrán ser recuperadas por sus propietarios una vez que presenten la documentación legal correspondiente y cubran la sanción administrativa, con la premisa en advertencia de la autoridad vial que estas acciones continuarán de manera permanente y aleatoria en toda la ciudad.