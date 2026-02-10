Llaman a vacunarse ante casos sospechosos de sarampión en Nogales

Con casos sospechosos de sarampión en la localidad y lo que podría ser la confirmación del primer contagio en los próximos días en un pequeñito fronterizo, el llamado de la dirección de salud en Nogales, Sonora, encabezada por la doctora Aline Rodríguez es a vacunarse, para evitar cualquier situación de riesgo y prevenir cualquier incidente relacionado con esta enfermedad viral.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en México, a este martes 10 de febrero, se han contabilizado 28 personas fallecidas por sarampión siendo los más vulnerables al contagio los pequeños menores de 4 años. Si bien dentro de la lista de estados con mayor número de casos no se encuentra Sonora, es mejor el aplicar el reactivo a esperar a que el problema crezca.
Es decir, la vacuna ideal para el sarampión es al año y a los 18 meses o año y medio. Pero como estamos en una contingencia, por así decirlo, se está aplicando la dosis cero, que es a partir de los seis meses, todo niño o niña debe ser vacunado contra el tripe viral, sarampión, rubeola y parotiditis. Hay casos sospechosos, ayer vi un caso probable, igual se va a tomar muestra en el laboratorio estatal y tendremos que esperar el resultado para ver si es confirmatorio. De serlo, estaríamos hablando de un caso autóctono, es decir, en hogares, porque no tiene antecedente de vacunación. Pero como ese niño y como todos los demás, hay sospechosos. Pero si no nos vacunamos, corremos el riesgo de que salga de control como en otros estados u otros municipios, comentó la directora de Salud.
Si tenemos la vacunación completa de la infancia o tenemos el antecedente que ya nos dio sarampión, no hay necesidad de volvernos a vacunar. Pero sí ponernos un refuerzo, el refuerzo está considerado hasta los 49 años. Y más si hay factor de riesgo, por ejemplo, personal de salud, estamos obligados a ponernos ese refuerzo una vez al año, declaró.