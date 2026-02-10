Llaman a vacunarse ante casos sospechosos de sarampión en Nogales

La Dirección de Salud Municipal advirtió sobre la posible confirmación del primer caso autóctono en la ciudad y exhortó a padres de familia a aplicar la vacuna triple viral para prevenir contagios, especialmente en menores de cuatro años

Daniel Torres el 10/02/2026
Nogales