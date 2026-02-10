Niña de cuatro años es mordida por perro en fraccionamiento Las Acacias

La menor fue atacada mientras jugaba en el patio de su vivienda; su madre decidió no interponer denuncia y solicitó que el animal quedara bajo resguardo para observación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 03:04 PM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 03:06 PM.