Niña de cuatro años es mordida por perro en fraccionamiento Las Acacias

Una menor de cuatro años fue atacada y mordida por un perro mientras jugaba en un área verde del fraccionamiento Las Acacias, la madre de la menor dijo no querer interponer denuncia alguna.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:10 horas que elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Acacia Seca del fraccionamiento Acacias, donde reportaban un ataque y mordedura de can a un infante.
En el lugar se entrevistaron con Arlene de 28 años madre de la menor de cuatro años lesionada, les manifestó que momentos antes al encontrarse su hija jugando en el patio se le acercó el perro de la vecina de nombre Elena de 35 años.
Dijo que la mascota la mordió en la pierna derecha, manifestando no ser su deseo interponer denuncia alguna en contra de su vecina, solicitando únicamente poner en resguardo al can para su monitoreo en el Centro de Atención y Bienestar Animal.