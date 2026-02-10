Publicarán lista de 2,400 beneficiarios de Becas Municipales en Nogales

A partir de este martes, el Ayuntamiento de Nogales, junto a la Dirección de Educación Municipal, publicarán las listas con los nombres de los 2,400 niños, jóvenes y adultos, que formarán parte de los beneficiados de las Becas Municipales en este 2026, una inversión que significa 16.2 millones de pesos a favor de la continuidad de los estudios de la juventud nogalense.
Edgar Valadez Valdez, director de Educación en Nogales, Sonora, comunicó sería el martes por la tarde noche cuando se publicará este listado en donde después de un esfuerzo de análisis y evaluación por el comité de becas, se seleccionó de manera consciente a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que recibirán de 400 a 1,200 pesos mensuales.
Las páginas oficiales de Educación Nogales, por favor y también por parte del gobierno municipal, ellos también van a estar dando a conocer en las páginas oficiales, gobierno municipal y Educación Nogales, así que les pedimos de la mejor manera, de la manera más atenta, que esas sean las únicas páginas donde puedan revisar los padres de familia, a lo mejor y a veces nos ha pasado que hay páginas extraoficiales que no son las correctas, solamente la página oficial de Educación Nogales y gobierno municipal, manifestó.
Tuvimos alrededor de 5,500 expedientes que se registraron, la verdad, ¿qué más quisiéramos que todos estuvieran dentro de las becas? En el mes de junio y julio, recordemos que también se vuelve a abrir otro espacio porque pedimos las boletas nosotros a los alumnos, hay alumnos de universidad que culminan su nivel universitario y quedan esas vacantes, o hay alumnos que se van de baja porque se cambian de ciudad y quedan otras pocas vacantes, así que de ahí también en ese espacio volvemos a meter algunos alumnos de los expedientes que ya tenemos y pues son acreedores también, así que hay que estar muy atentos a todo esto, indicó.