Publicarán lista de 2,400 beneficiarios de Becas Municipales en Nogales

El Gobierno de la Ciudad invertirá 16.2 millones de pesos en apoyos económicos para estudiantes de todos los niveles; el primer pago se realizará a partir del 20 de febrero

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/02/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 03:59 PM.